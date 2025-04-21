Süper Babaanne Yalçın, Avrupa'dan bronz madalyayla döndü

AA & Ensonhaber

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün sıra dışı sporcusu Sevgican Yalçın’ın(74) 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya’da düzenlenen Avrupa Poomsae Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini duyurdu.

SÜPER BABAANNE, AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

61 yaş üstü kategorisinde tatamiye çıkan ve "Süper Babaanne" lakabıyla tanınan Yalçın’ın, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn’de organize edilen şampiyonada bronz madalya kazandığı bildirildi. Gümüş madalyayı son saniyelerde kıl payı kaçıran tecrübeli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak yurda döndü.

Açıklamada, “İlerlemiş yaşına rağmen spora olan tutkusu ve azmiyle örnek olan Sevgican Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında aktif spor yaşamını sürdürüyor. Estonya’daki başarısı ise hem Ordu’ya hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattı” ifadelerine yer verildi.