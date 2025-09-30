Türkiye - Arnavutluk Kadın A Milli hazırlık maçları İstanbul'da yapılacak

UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile 24 ve 28 Ekim 2025 tarihlerinde play-out mücadelesi yapacak olan Kadın A Milli Takımı, Kasım ve Aralık aylarında İstanbul'da Arnavutluk ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Ay-Yıldızlılar rakibiyle ilk mücadelesini 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda yapacak.

Arnavutluk ile ikinci hazırlık maçı ise Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİLECEK

Milliler böylece 9 Aralık'ta çekilecek 2027 Dünya Kupası Elemeleri Grubu kura çekimi öncesi hazırlık maçlarını tamamlamış olacak. Grup maçları ise şubat ayında başlayacak.