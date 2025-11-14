Ümit Milli Takım, Ukrayna’yı tek golle yendi

- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda Ukrayna'yı 1-0 yendi.
- Maçın tek golünü 73. dakikada Emirhan İlkhan attı.
- Ümit Milli Takım, galibiyetle gruptaki konumunu güçlendirdi.
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Ukrayna’yı 1-0 yenerek gruptaki yerini sağlamlaştırdı.
24. dakikada Semih Kılıçsoy’un altıpasa etkili ortasında Cihan Çanak’ın kafa vuruşu kalecinin ayaklarından geri döndü ve ilk yarı golsüz tamamlandı.
EMİRHAN'DAN KRİTİK GOL
73. dakikada Türkiye öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun pasta rakip savunmanın hatasını değerlendiren Emirhan İlkhan, ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol edip düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Ümit Milli Takım, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Ukrayna karşısında 1-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.
Türkiye: 1 - Ukrayna: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Georgi Ginchev, Georgi Doynov, Svetoslav Stoychev (Bulgaristan)
Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Berkay Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Dk. 70 Eyüp Aydın), Emirhan İlkhan (Dk. 85 Barış Kalaycı), İsak Vural, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu (Dk. Melih Bostan), Semih Kılıçsoy (Dk. 85 Ali Habeşoğlu)
Ukrayna: Krapyvtsov (Dk. 44 Pakholiyuk), Krupskii, Kysil, Zaharcenko, Korniichuk, Varfolomieiev (Dk. 83 Pastukh), Tsarenko (Dk. 46 Hlushchenko), Krevsun, Synchuk, Matkevych (Dk. 46 Slesar), Stepanov (Dk. 56 Pyshchur)
Gol: Dk. 73 Emirhan İlkhan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 16 Korniichuk, Dk. 49 Krevsun, Dk. 56 Kysil (Ukrayna), Dk. 37 Cihan Çanak, Dk. 50 İsak Vural, Dk. 62 Ayberk Karapo, Dk. 85 Eyüp Aydın, Dk. 88 Hamza Güreler, Dk. 90+1 Deniz Ertaş (Türkiye)