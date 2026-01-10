Abone ol: Google News

Victor Osimhen yıldızlaştı! Nijerya, Cezayir'i iki golle geçti

Victor Osimhen'in gol attığı maçta Nijerya, Cezayir'i 2-0'lık skorla yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 21:07
  • Nijerya, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Cezayir'i 2-0 mağlup etti.
  • Goller Victor Osimhen'in golü ve Akor Adams'ın Osimhen'in asistindeki vuruşuyla geldi.
  • Nijerya, yarı finalde Fas ile karşılaşacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek final maçında, Cezayir ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Marrakech Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-0'lık skorla kazandı ve yarı finale yükseldi.

NİJERYA, İKİ GOLLE TURLADI

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Victor Osimhen ve 57. dakikada Osimhen'in asistinde Akor Adams kaydetti.

OSIMHEN VE NDIDI OYNADI

Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı

Öte yandan Beşiktaş forması giyen Wilfried Ndidi mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69. dakikada oyundan alındı.

RAKİP FAS

Nijerya Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Fas'ın rakibi oldu.

