Vincenzo Montella, Dünya Kupası hedefi hakkında konuştu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası hedefi hakkında konuştu.

Montella, sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız'ın gelişimi ve Zeki Çelik'le ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Montella, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda A Milli Takım'ın Dünya Kupası hedefiyle ilgili soruya, "Tahmin etmek kolay değil, bilinmeyen çok şey var, en başta bölge. FIFA tarafından seçilen ve sıcaklıkların 42 derece olacağı tahmin edilen Phoenix'te, Arizona'da antrenman yapacağız. Ancak daha sonra Kanada'nın Vancouver şehrinde, sıcaklığın önemli ölçüde daha düşük olacağı bir maçımız olacak. Çalışmalar, sıcaktan soğuğa geçmenin takım için daha iyi olacağını gösteriyor. Ancak oyuncuların o ay içinde hangi koşullarda geleceğine bağlı olarak çok şey değişecek." dedi.

"BÜTÜN BİR HALK MUTLU"

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı eleyerek turnuvaya katılım hakkı elde etmişti.

Montella, "Kosova'daki kutlamalar kariyerinizin en büyük sevinci miydi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Kesinlikle öyle. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynamak ve Uluslar A Ligi'ne çıkmak gibi diğer olağanüstü anlara da ekleniyor. Bütün bir halk mutlu ve benim için bu en büyük ödül.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SAKATLIĞI

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor ve sezonun kalan bölümünde oynaması beklenmiyor.

Deneyimli futbolcunun sakatlığı hakkında Montella, "İtalya Kupası finali öncesinde sakin ve kendinden emin olduğunu hissettim. Umarım yakında düzenli olarak antrenman yapabilir. Hakan yokluğu hissedilen, nesli tükenmekte olan oyun kuruculardan biri. Takım arkadaşları zor anlarda topu ona pas attığında gol atacağından emin olduğu için o herkes kendini daha güvende hissediyor." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğiyle hakkında deneyimli teknik direktör, "Kişisel tercihlere asla karışmam. Benim için, nerede oynamaya karar verirse versin, mutlu olması yeterli." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ VE ZEKİ ÇELİK SÖZLERİ

Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden Montella, “Çok gelişti. Ve asla tatmin olmayan biri olarak daha da fazlasını yapabilir. Spalletti kalırsa bu onun için bir avantaj olur çünkü Luciano yetenekten en iyisini ortaya çıkarmakta iyidir.” dedi.

Zeki Çelik içinse Montella, "Zeki benim için çok faydalı, yüksek performanslı, çok yönlü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.