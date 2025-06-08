Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na gitmek için her şeyi yapacağız

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"BU GALİBİYETİ TÜRK HALKINA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Montella şunları söyledi:

"BURADA İLK KEZ GALİP GELMEK MUTLULUK VERİCİ"

Takıma yeni katılan futbolcuları değerlendirme fırsatlarının olduğunu, Berke Özer ve Mustafa Eskihellaç’ın performanslarından memnun kaldığını ifade eden 50 yaşındaki İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorsunuz sezon sonu oldu, 50 maç oynamış futbolcularımız vardı. Ne kadar konsantrasyona sahip oldukları ve birlikte olmaktan keyif aldıklarını bir kez daha gösterdiler. Bu kamp boyunca önemli eksiklerimiz var yeni katılan futbolcularımızı değerlendirme fırsatımız oldu. Onları yakından görmek bize mutluk veriyor. Bu maçın önemi aslında tabii bir galibiyet ama önemi şu, Amerika oyun prensipleri gelişmiş bir takım. Tottenham döneminden bu yana hocalarını yıllardır tanıyorum. İyi oynayan bir takım. Burada ilk kez galip gelmek mutluluk verici. Hedefimiz atmosfere alışabilmekti. Türk halkının bizi bu şekilde takip ettiğini görmek bize mutluluk veriyor ve güç katıyor. Berke Özer ve Mustafa Eskihellaç’ın performanslarından memnun kaldık. İlk kez oynadılar ve performansları memnun ediciydi”