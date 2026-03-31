Vincenzo Montella: Her şeyimizi vereceğiz

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.

Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti.

Ay-yıldızlılar, yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.

Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.

"DÜNYA KUPASI HAYALİ HERKESİN İÇİNDE"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük bir motivasyonla sahaya çıkacaklarını vurgulayan Montella, "Çok büyük bir heyecan. Çok büyük duygular. Bu mesleği yapıyorsanız Dünya Kupası hayali kurarsınız. Hepimizin hayali var. Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"RAKİBE GÖRE PLAN YAPTIK"

Rakip analizine göre kadro tercihinde bulunduklarını belirten İtalyan teknik adam, "Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz. Onun peşinden gidiyoruz." dedi.

"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"

Sözlerini kararlılık mesajıyla tamamlayan Montella, "Her şeyimizi vereceğiz. Ne olursa olsun. Allah yardımcımız olsun!" diyerek konuşmasını noktaladı.