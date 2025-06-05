İHA

Ümit Milli Takımı'nın bugün Karadağ ile oynayacağı özel müsabaka öncesinde 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"CİDDİYETLE OYNAYACAĞIZ"

Yeni bir ekiple çalışmaya başladıklarını söyleyen Demir, şu şekilde konuştu:

Egemen Korkmaz ile yeni bir döneme başladık. Farklı bir oyun anlayışımız olacak. Biz de buna adapte olacağız. Biz, şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Onun için maçlar yapıyoruz. Onun ciddiyetiyle oynayacağız.

"BÜYÜK BİR EMEK VERDİK"

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük ile Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu olduğunu belirten 20 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

Büyük bir emek verdik. Yusuf Akçiçek için de bu sezon mutlu oldum. Onu izlerken bir Fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum. Beraber altyapıda oynadık. Kendisi bizim için referans oldu. Onun bu sezon Fenerbahçe'de oynadığını görmek bize de öz güven veriyor.

"ÇOK ÇALIŞAN BİRİ"

İspanyol ekibi Real Madrid'de oynayan eski takım arkadaşı Arda Güler ile sürekli konuştuklarını aktaran Yiğit Efe, şu ifadeleri kullandı: