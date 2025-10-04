Ayhancan Güven, Almanya'daki yarışta 5. oldu

2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) 8. ayağın ilk yarışında Ayhancan Güven piste çıktı.
Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Hockenheim'da bulunan pistte, hafta sonunun ilk yarışında Ayhancan, 5. sırada yer aldı.
AUER BİRİNCİ OLDU
Yarışı, Mercedes-AMG takımı sürücüsü Lucas Auer birinci, Manthey EMA takımından Thomas Preining ikinci, Schubert Motorsport'tan Rene Rast üçüncü, yine Mercedes-AMG takımından Maro Engel ise dördüncü sırada tamamladı.
FİNAL YARIŞI YARIN
Organizasyonda yarın TSİ 10.30'da sıralama turları, TSİ 14.30'da ise sezonun final yarışı start alacak.