Ayhancan Güven, Avusturya'daki yarışta 17. oldu

2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) Avusturya'da düzenlenen yedinci ayak yarışında Ayhancan Güven, piste çıktı.
Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılan yarışa, Sachsenring'deki 6. ayağın son yarışını kazandığı için 20 kilo ağırlık eklenen aracıyla çıktı.
17. BİTİRDİ
Ayhancan Güven, yarışta puan alamayarak mücadeleyi 17. sırada tamamladı.
Organizasyonda yarın TSİ 10.15'te sıralama turları, TSİ 14.30'da ikinci yarış yapılacak.