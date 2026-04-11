Ayhancan Güven, NLS 3'te ikinci oldu

Almanya'da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin üçüncü ayağı NLS 3'te Ayhancan Güven piste çıktı.

Yaklaşık 25 kilometrelik Nürburgring Nordschleife pistinde gerçekleşen dört saatlik mücadelede Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Manthey takımı adına 911 numaralı Porsche 911 GT3 R ile piste çıktı.

Yarışa 16. sırada başlayan Güven, mücadeleyi podyumun ikinci basamağında tamamladı.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

DTM’de kazandığı şampiyonlukla Türk motor sporları tarihinde önemli bir başarıya imza atan Güven, NLS 3’teki bu performansıyla uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor.