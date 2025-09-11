Ayhancan Güven şampiyonluğa odaklandı

Ayhancan Güven, pilotlar klasmanında liderin yalnızca 6 puan gerisinde olduğu Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) son 2 ayağı öncesi şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.

DTM'de 2025 sezonunun Sachsenring Pisti'nde düzenlenen 6. ayağına şampiyona lideri Lucas Auer'in 43 puan gerisinde başlayan ancak hafta sonundaki iki yarışı da kazanarak zirve mücadelesine dahil olan Red Bull sporcusu Ayhancan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Türk otomobil sporları tarihindeki önemli başarılardan birinin eşiğinde olan Ayhancan, 13-14 Eylül'de Avusturya ve 4-5 Ekim'de Almanya'da yapılacak yarışlara ilişkin şunları dedi:

Yıllarca yarışma hayalini kurduğum bir şampiyonada şu an şampiyonluk adayı olmak benim için çok değerli. Tüm hazırlıklarımız, önümüzdeki 4 yarışta en yüksek puanı toplayıp şampiyon olabilmek üzerine.

"DÜNYA ŞAMPİYONU BİR PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

Manthey EMA takımının 27 yaşındaki pilotu, DTM şampiyonu olursa gelecek sezona dair planlarının değişebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hedeflerim, kısa vadede DTM şampiyonluğu, uzun vadede ise dünya şampiyonu bir pilot olmak ve 4 büyük 24 saat yarışını (Le Mans, Daytona, Spa, Nürburgring) kazanmak.

"ARAÇLA BÜTÜNLEŞMEK GEREKİYOR"

Elde ettiği 4 birincilikle 2025 DTM'de en fazla yarış kazanan sürücü olan Ayhancan, sürekli limitte kullanması gereken otomobiliyle arasında nasıl bir bağ olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

Dengeyi hissedebilmek için araçla bütünleşmek gerekiyor. Bunun için de araç ayarlarının istediğiniz gibi olması, araca güvenmeniz gibi birçok faktörün bir araya gelmesi lazım. Arabalara genelde isimler takılıyor. Bu seneki aracımın ismi renginden (yeşil) dolayı Yoshi.

İDOLÜ MICHAEL SCHUMACHER

Ayhancan, GT ve dayanıklılık serilerinde yarışan bir pilot olarak temmuz ayında davet edildiği Formula E testinin "kokpitin açık olması, rüzgarı kaskında hissetmesi ve aracı sürerken lastikleri görebilmesi" nedeniyle farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Tarihin en iyi sürücüsünün kim olduğu sorusu üzerine ise Ayhancan, şu yorumu yaptı: