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    Can Öncü, sezonu üçüncülükle tamamlamayı garantiledi

    Dünya Supersport Şampiyonası'nın son durağı Avustralya etabının ilk yarışında Can Öncü üçüncü oldu ve sezonu üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi.
    • 19.11.2022 - 17:41
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    Can Öncü, sezonu üçüncülükle tamamlamayı garantiledi

    Phillip Island Pisti'nde sezonun son etabının ilk yarışında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek, bu sezonki üst üste üçüncü podyum sevincini yaşadı.

    Can Öncü, genel klasmanda üçüncü oldu

    Bu sonuçla Can Öncü, pilotlar klasmanında da 2022 yılını üçüncü olarak tamamlamayı başardı. Yarışı, Kawasaki Puccetti takımından Yari Montella birinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise ikinci sırada tamamladı.

    Genel klasmanda, Yamaha pilotu Dominique Aegerter 473 puanla birinci, bir başka Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri 372 puanla ikinci, Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü 264 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    Can Öncü, sezonu üçüncülükle tamamlamayı garantiledi #1

    Sezonun son yarışı yarın

    2022 Dünya Supersport Şampiyonası’nda sezonun son yarışı yarın TSİ 06:30’da koşulacak.

    Can Öncü, sezonu üçüncülükle tamamlamayı garantiledi #2


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