Deniz Öncü, Brezilya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkacak.

Brezilya'nın Goiania kentindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 26 tur üzerinden düzenlenecek.

YARIŞ PAZAR GÜNÜ

ELF Marc VDS Racing Team adına yarışan Deniz Öncü, yarın TSİ 19.40'ta başlayacak birinci sıralama ve 20.05'te yapılacak ikinci sıralama seanslarında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek.

Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15'te start alacak.

İLK YARIŞI 9. BİTİRDİ

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, sezonun ilk yarışı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirmişti.

Tayland'daki sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci tamamlamıştı.