Deniz Öncü, İspanya'da 5. oldu

AA & Ensonhaber
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 5. ayağında heyecan yaşandı.
Jerez kentindeki 5,4 kilometrelik Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 21 tur üzerinden yapıldı.
5. BİTİRDİ
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan milli motosikletçi Deniz Öncü, mücadeleye 6. sıradan başladı.
İlk turda 5. sıraya yükselen 21 yaşındaki milli sporcu, yarışın büyük bölümünde bu pozisyonunu koruyarak damalı bayrağı 5. sırada geçti.
Yarışı birinci sırada tamamlayan Manuel Gonzalez, puanını 86'ya çıkararak sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi. Yarışta ikinciliği Barry Baltus elde ederken, Senna Agius podyumdaki son sırayı aldı.
SIRADAKİ YARIŞ FRANSA'DA
Sezonun 6. yarışı, 11 Mayıs'ta Fransa'nın Le Mans Pisti'nde düzenlenecek.
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