Deniz Öncü, Moto2 Çekya Grand Prix'sini 13. sırada tamamladı

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı olan Çekya Grand Prix'si, Brno Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı.
ABD'li sürücü Joe Roberts damalı bayrağı ilk sırada geçerken, Belçikalı Barry Baltus ikinciliği, İspanyol Manuel Gonzalez üçüncülüğü elde etti.
DENİZ 13. OLDU
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan milli motosikletçi Deniz Öncü ise 21. cepten start aldığı yarışı 13. sırada bitirdi ve 3 puan aldı.
Gonzalez'in 188 puanla liderlik koltuğunda oturduğu sürücüler klasmanında Deniz, 100 puanla 6. sırada bulunuyor.
SIRADAKİ YARIŞ AVUSTURYA'DA
Moto2'de sezonun 13. yarışı, 17 Ağustos'ta Avusturya'da yapılacak.