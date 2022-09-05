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    Dünya Motokros Şampiyonası'nda Tim Gajser birinci oldu

    Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) finali yapılırken, sezonu Slovenyalı Tim Gajser şampiyon tamamladı.
    • 05.09.2022 - 01:16
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    Dünya Motokros Şampiyonası'nda Tim Gajser birinci oldu

    Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları sona erdi.

    Gajser zorlanmadan şampiyon oldu

    AA'nın haberine göre; bir önceki ayak olan Fransa'da şampiyonluğunu ilan eden Honda pilotu Tim Gajser, MXGP'de 2022 sezonunu zirvede bitirdi.

    Gajser, rahat bir mücadele sergilediği Bitci MXGP Türkiye yarışını da ilk sırada tamamladı.

    Dünya Motokros Şampiyonası nda Tim Gajser birinci oldu #1

    İsviçreli Jeremy Seewer'in ikinci olduğu yarışta, İspanyol Jorge Prado ise üçüncü sırayı aldı.

    Markalar sıralaması ise ilk 3, Yamaha, Honda ve GASGAS şeklinde oluştu.

    Dünya Motokros Şampiyonası nda Tim Gajser birinci oldu #2

    Dünya Motokros Şampiyonası nda Tim Gajser birinci oldu #3

    Dünya Motokros Şampiyonası nda Tim Gajser birinci oldu #4


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