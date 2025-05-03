Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Lando Norris

AA & Ensonhaber
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Miami Grand Prix'sinde heyecan yaşandı.
Sezonun 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 18 tur üzerinden yapıldı.
NORRIS, İLK SIRAYI ALDI
McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 36 dakika 37.647 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.
Avustralyalı Oscar Piastri, takım arkadaşının 0.672 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton da Norris'in 1.073 saniye arkasında üçüncü oldu.
Red Bull'un son şampiyon pilotu Hollandalı Max Verstappen ise sprint yarışını 17. sırada tamamladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış