Suudi Arabistan’da kazanan Oscar Piastri oldu

İHA

Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si, Cidde şehrinde bulunan 6 bin 174 metre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı ikinci sırada başlayan Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:21:06.758 derecesiyle kazandı.

Piastri, böylece bu sezon üst üste 2, toplamda 3. zaferini elde etti.

PODYUMDA YER ALANLAR

Yarışta pole pozisyonunda başlayan Red Bull’dan Max Verstappen ikinci, Ferrari’den de Charles Leclerc üçüncü oldu. En hızlı turu da Lando Norris gerçekleştirdi.

SIRADAKİ YARIŞ MIAMI'DE

Formula 1'de sezonun 6. yarışı gelecek 4 Mayıs’ta Miami’de düzenlenecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99 puan

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 87 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 73 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 47 puan

Takımlar

1- McLaren: 188 puan

2- Mercedes: 111 puan

3- Red Bull: 89 puan

4- Ferrari: 78 puan

5- Williams: 25 puan