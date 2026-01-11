Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de de şampiyon olarak ilki başarmak istiyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2021 ve 2024'ün ardından 2025 sezonunda da şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

WSBK'de boy gösterdiği 8 yıla 3 şampiyonluk sığdıran başarılı 29 yaşındaki Toprak, bu sezon motosiklet serilerinin en üst klasmanı MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yer alacak ilk Türk sporcu olacak.

Toprak, MotoGP'de ilk yarışına 1 Mart'ta Tayland Grand Prix'sinde çıkacak.

"HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLUP MOTOGP'YE GİTMEKTİ"

Başarılı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sponsorluk imza töreni için gittiği Adana'da AA muhabirine, geçen sezonun oldukça stresli geçtiğini söyledi.

Geçen sezon İspanya'daki son etabının Superpole yarışında en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadığını anımsatan Toprak, "Kazadan sonra son yarışta dikkatli bir şekilde yarışı bitirmeye çalıştım ve şampiyonluğu elde ettik. Hedefimiz dünya şampiyonu olup MotoGP'ye gitmekti. Şampiyonluk da bize nasip oldu." dedi.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM"

WSBK'de aldığı 3 şampiyonluğun ardından artık yapabileceği bir şeyin kalmadığını düşündüğünü vurgulayan Toprak, bu nedenle MotoGP'ye geçmeye karar verdiğini dile getirdi.

Toprak, MotoGP'ye orada yarışan ilk Türk olma düşüncesiyle geçmediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

Ben sadece 'Süperbike'da yapacağımız yaptık MotoGP'de de neden şampiyonluk olmasın.' düşüncesiyle MotoGP'ye geçiyorum. MotoGP'de başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Tabii ki de ilk sezon çok zorlu olacak. 2027'nin bizim için daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü yeni kurallar geliyor. Motosiklet gücü 1000 cc'den 800 cc'ye düşüyor, lastik firması değişiyor. Bu aslında bizim için güzel bir şey olacak.

"MOTOGP'DE İLK YIL ZORLU OLACAK"

Toprak, herkesin kendisinden büyük bir beklentiyle yarışların başlamasını beklediğini belirten Toprak, "Yaklaşık son 3-4 yıldır WSBK'da 1 ve 2'nci basamaklarda yer alıyorum. MotoGP'de daha başka olacak. MotoGP'de ilk yıl zorlu olacak. Asıl başarıyı 2'nci yıl hedefliyorum. Eğer her şey istediğimiz gibi giderse MotoGP'ye devam etmenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Burada başarılı olursam kariyerimi MotoGP'de sonlandırmak istiyorum." diye konuştu.

"MOTOGP'DE BU İŞİ BAŞARIRSAK BİR İLK OLACAK"

WSBK'dan MotoGP'ye çok az sporcunun geçtiğini ve bu kişilerin de dünya şampiyonluğu elde edemediğini ifade eden Toprak, şunları kaydetti: