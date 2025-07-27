Toprak Razgatlıoğlu’ndan Macaristan’da tarihi zafer

Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Macaristan etabında, Red Bull sporcusu milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu fırtınası esti..

Balaton Park Pisti’nde gerçekleşen yarışlarda Toprak, cumartesi günü birinci ana yarışı, pazar sabahı ise şampiyona tarihinin 1000. yarışı olan Superpole yarışını kazandı.

ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Ardından koşulan ikinci ana yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gören Toprak, hafta sonunu üç galibiyetle tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, böylece üst üste dokuzuncu yarışını kazanmış oldu.

EN YAKIN RAKİBİNE 26 PUAN FARK ATTI

Elde ettiği bu sonuçlarla puanını 407’ye çıkaran milli sporcu, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 26 puana yükseltti.

Öte yandan aynı pistte mücadele eden bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise ikinci ana yarışta 13. sırada finiş gördü.