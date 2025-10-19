WRC'nin 12. etabı Orta Avrupa Rallisi'nin galibi Kalle Rovanpera

- Kalle Rovanpera, Orta Avrupa Rallisi'ni kazanarak sezonun üçüncü zaferini elde etti.
- Elfyn Evans ikinci, Ott Tanak ise üçüncü sırada yer aldı.
- Toyota, markalar klasmanında şampiyonluğunu garantiledi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi'nde heyecan yaşandı.
Avusturya, Çekya ve Almanya'da düzenlenen 18 etaplık mücadeleyi, 2 saat 36 dakika 20.1 saniyede tamamlayan Toyota Gazoo takımından Fin pilot Kalle Rovanpera, sezonun üçüncü, WRC kariyerinin 18. zaferini elde etti.
Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 43.7 saniye gerisinde ikinci, Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 49.3 saniye arkasında üçüncü oldu.
EVANS LİDER DURUMDA
Pilotlar klasmanında 247 puana ulaşan Evans, Fransız Sebastien Ogier'nin (Toyota Gazoo) 13 puan önünde liderlikte yer aldı.
ŞAMPİYONLUK GARANTİLENDİ
Markalar klasmanında 632 puana çıkan Toyota ise bitime iki etap kala üst üste 5. şampiyonluğu garantiledi.
SIRADAKİ YARIŞ JAPONYA'DA
WRC'nin 13. ayağı, 6-9 Kasım tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.