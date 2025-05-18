WRC'nin 5. etabı Portekiz Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

AA & Ensonhaber

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 5. ayağı yapıldı.

Portekiz'de düzenlenen 24 etaplık mücadeleyi, 3 saat 48 dakika 35.9 saniyede tamamlayan Toyota Gazoo'nun Fransız pilotu Sebastian Ogier, sezonun ikinci, WRC kariyerinin 63. galibiyetini elde etti.

REKORU GELİŞTİRDİ

Kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Ogier, 7. defa zafere ulaştığı Portekiz Rallisi'ni en fazla kazanan pilot olma rekorunu da geliştirdi.

Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Ogier'nin 8.7 saniye gerisinde ikinci, Fin Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) ise liderin 12.2 saniye arkasında üçüncü oldu.

Toyota Gazoo ekibinden Büyük Britanyalı Elfyn Evans, pilotlar klasmanında Rovanpera'nın 30 puan önünde liderliğini sürdürdü.

SIRADAKİ YARIŞ İTALYA'DA

WRC'nin 6. ayağı, 5-8 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek.