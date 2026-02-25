Atalanta, Borussia Dortmund'u penaltı golüyle eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında İtalyan takımı Atalanta, Alman ekibi Borussia Dortmund'u uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle eledi.

Bergamo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca ile öne geçti.

Ev sahibi ekip, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in attığı gollerle skoru 3-0 yaparken Borussia Dortmund 75. dakikada Karim Adeyemi ile farkı ikiye indirdi: 3-1.

PENALTI GOLÜYLE TURLADILAR

90+8'de Lazar Samardzic'in attığı penaltı golüyle maçı 4-1 kazanan İtalyan ekibi, adını son 16'ya yazdırdı.

DORTMUND, İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Alman ekibinde, penaltıya sebep olan Ramy Bensebaini ve saha kenarında hakemin penaltı kararına itiraz eden Nico Schlotterbeck kırmızı kart gördü.

Borussia Dortmund, evindeki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.