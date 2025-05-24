Avusturya'dan kötü haber! Fenerbahçe seri başı olma şansını yitirdi
Haber Merkezi

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak.

3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe, seri başı olamayacak.

GOL SON DAKİKADA GELDİ

Avusturya'da Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuç Fenerbahçe'ye yaramadı.

Austria Wien'in maçındaki skorun ardından ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı.

Bu durum, Fenerbahçe'nin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME OLASI RAKİPLERİ

-Benfica

-Rangers

-Club Brugge / Salzburg

-Feyenoord

3. ÖN ELEME

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos, 12 Ağustos

PLAY-OFF TURU

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos

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Emre Çalışkan
Editor