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Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşında Salzburg'u 5-1 yenen Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 00:51
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Alman kulübü Bayern Münih, Bundesliga'daki rakibi Salzburg'u ağırladı.
1-1 biten ilk maçın rövanşını Bayern Münih 6-1 gibi net bir skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
LEWANDOWSKİ HAT-TRİCK YAPTI
Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Robert Lewandowski (12.P, 21.P, 23.), Serge Gnarby(31’), Thomas Müller (54’, 83’) ve Leroy Sane (85’) atarken, Salzburg’un tek golünü Maurits Kjaergaard (70’) kaydetti.