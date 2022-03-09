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    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

    Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşında Salzburg'u 5-1 yenen Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 00:51
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    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında Alman kulübü Bayern Münih, Bundesliga'daki rakibi Salzburg'u ağırladı.

    1-1 biten ilk maçın rövanşını Bayern Münih 6-1 gibi net bir skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    LEWANDOWSKİ HAT-TRİCK YAPTI

    Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Robert Lewandowski (12.P, 21.P, 23.), Serge Gnarby(31’), Thomas Müller (54’, 83’) ve Leroy Sane (85’) atarken, Salzburg’un tek golünü Maurits Kjaergaard (70’) kaydetti.


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