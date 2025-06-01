Desire Doue'den tarihe geçen performans!

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilci Paris Saint-Germain ve İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain 5-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

FİNALE DOUE DAMGASI

Geceye damgasını vuran isim ise PSG'nin genç yıldızı Desire Doue oldu.

19 yaşındaki futbolcu final maçındaki 2 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri çekti.

REKORLARI KIRDI

Opta verilerine göre; Desire Doue, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir final maçında 3 gole katkıda bulunan ilk oyuncu oldu.

Doue böylelikle Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi efsanevi isimlerin dahi başaramadığı bir performansın altına imzasını atarak adını tarihe yazdırdı.

Fransız futbolcu final maçında bir rekorun daha sahibi olmayı başardı.

Bir Devler Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız futbolcu olan Desire Doue, turnuva tarihinde bunu başaran en genç oyuncu ünvanının da sahibi oldu. (19 yaş 362 gün)