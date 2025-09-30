ESH Spor Galatasaray taraftarına sordu: Liverpool maçı nasıl biter?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

MİKROFON GALATASARAY TARAFTARDA

Kritik maç öncesinde ise ESH Spor, stadyuma gitti ve Galatasaray taraftarına mikrofon uzattı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, sarı-kırmızılı futbolseverlere "Liverpool maçı kaç kaç biter?" sorusunu yöneltti.

GALİBİYET BEKLİYORLAR

Galatasaray taraftarının bir çoğu ise takımlarına güvendiklerini ve Liverpool karşısında galip geleceklerini söyledi.