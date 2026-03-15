Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisinden Çin'de gümüş madalya

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Çin'de düzenlenen Dünya Voleybol Pro Tur'da (2026 VW Beach Pro Tour) heyecan yaşandı.

Plaj voleybolunun en üst seviyesindeki elit profesyonel tur organizasyonunun Haikou etabı, oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDILAR

Final karşılaşmasında ev sahibi Çin'den Wu Jiaxin-Wang YW ikilisiyle karşılaşan ay-yıldızlı sporcular, mücadeleden 2-0 (25-23, 22-20) mağlup ayrıldı ve organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Turnuvada mücadele eden diğer Türk sporcular Sacit Kurt-Tuna İmdat ikilisi ise organizasyonu 16. sırada bitirdi.