Fenerbahçe listede yok! Şampiyonlar Ligi'ne girecek takımlar belirlendi

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile eşleşti.

İlk müsabaka 5-6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi halinde ise Benfica-Nice ya da Club Brugge /Salzburg-Brann maçlarının galibiyle lig etabına kalmak için oynayacak.

FENERBAHÇE YER ALMADI

Football Meets Data, elemeler ve olası play-off eşleşmelerine göre Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalma olasılığı en yüksek 10 takımı açıkladı.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalma ihtimali en yüksek ilk 10 takım içinde yer verilmediği görüldü.

FEYENOORD 9. SIRADA

Sarı-lacivertlilerin rakibi olan Feyenoord ise Football Meets Data'nın tahmininde yüzde 31 gruplara kalma ihtimaliyle 9. sırada yer aldı.