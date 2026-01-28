Galatasaray'a Manchester'da büyük destek

Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 23:11
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta maçında İngiliz devi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada tribünlerde sarı-kırmızılılara olan destek dikkat çekti.

TARAFTARDAN TAKIMA DESTEK

Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak takımlarına destek oldu.

TAMAMEN DOLDURDULAR

Türkiye, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı futbolsever, Etihad Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.

RENKLİ ATMOSFER OLUŞTURDULAR

Gün boyunca şehirde renkli bir atmosfer oluşturan Türk taraftarlardan bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak Galatasaray'ı destekledi.

