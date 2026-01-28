Galatasaray'a Manchester'da büyük destek

- Galatasaray taraftarı, Manchester City ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında takımlarına büyük destek verdi.
- Etihad Stadyumu'nda yaklaşık 3 bin Galatasaray taraftarı, kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak tribünlerde dikkat çekti.
- Türkiye, Avrupa ve İngiltere'den gelen taraftarlar, şehirde de renkli bir atmosfer oluşturdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta maçında İngiliz devi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada tribünlerde sarı-kırmızılılara olan destek dikkat çekti.
TARAFTARDAN TAKIMA DESTEK
Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak takımlarına destek oldu.
TAMAMEN DOLDURDULAR
Türkiye, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı futbolsever, Etihad Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.
RENKLİ ATMOSFER OLUŞTURDULAR
Gün boyunca şehirde renkli bir atmosfer oluşturan Türk taraftarlardan bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak Galatasaray'ı destekledi.