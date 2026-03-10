Galatasaray'dan Avrupa’da iç sahada 3 maçlık yenilmezlik serisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park’ta İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve Avrupa’da evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

ÜÇ MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada son olarak Union Saint-Gilloise’e 1-0 mağlup olurken, daha sonra sırayla Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı, Juventus’u 5-2 ve Liverpool’u da 1-0 yendi.