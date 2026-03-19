Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi karnesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Liverpool'a karşı ilk maçta İstanbul'da 1-0 kazanırken, rövanşta ise İngiltere'de 4-0'lık skorla kaybetti ve bu sonuçla elendi.

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından başladı.

Sarı-kırmızılılar lig aşamasında; Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya geldi.

LİG AŞAMASINDA 10 PUANLA 20. OLDU

Galatasaray, ilk maçta Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-2 gibi farklı bir skorla yenildikten sonra üst üste galibiyetler elde etti.

Galatasaray bu süreçte Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 mağlup ederek 9 puan topladı.

İstanbul'da Union Saint-Gilloise'e, Monaco'ya da deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup olan Cimbom, Atletico Madrid ile ise sahasında 1-1 berabere kaldı.

Okan Buruk'un öğrencileri son müsabakada ise İngiltere'de Manchester City'ye 2-0 yenildi.

Sarı-kırmızılılar böylece lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puan ve averajla 20. sırada tamamladı.

JUVENTUS'A İLK MAÇTA 5 GOL ATTI

Galatasaray, son 16 turuna kalmak için play-off oynadı. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, ilk maçta RAMS Park'ta rakibini 5-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray attığı 5 golle Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol kaydeden ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray, rövanşta İtalya'da 3-0 geriye düştüğü müsabakada uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 yenildi.

İlk karşılaşmanın avantajıyla sarı-kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırdı.

7. KEZ SON 16 TURUNDA MÜCADELE ETTİ

Juventus karşısında istediği sonucu alan ve Avrupa kupaları serüveni devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014 sezonundan sonra ilk kez son 16 turunda mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar daha önce 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Devler Ligi'nde son 16 turunda yer almıştı.

SON 16 TURUNDA ELENDİ

Galatasaray, son 16 turunda lig aşamasında da karşı karşıya geldiği Liverpool ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk müsabakasında İstanbul'da oynadığı Kırmızılılar'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray rövanşta ise Anfield'da istediği sonucu alamadı ve rakibine 4-0'lık skorla kaybetti.

Bu sonuçla bu sezonki Avrupa defterini kapandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 17 GOL ATTI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonu 12 maç yaparak tamamladı.

Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

Galatasaray kalesini ise 3 müsabakada gole kapatırken, toplamda 20 gol yedi.

VICTOR OSIMHEN 7 GOL KAYDETTİ

Galatasaray'da oynadığı 12 karşılaşmada 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşarken, bu gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Osimhen 7, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti.

Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine gol attı.

UĞURCAN ÇAKIR 2 PENALTI KURTARDI

Galatasaray'ın bu sezon Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı kaleci Uğurcan Çakır, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazandı.

Müsabakalarda üst üste başarılı kurtarışlar yapan Çakır, galibiyetlerde de önemli rol oynadı.

29 yaşındaki kaleci, Monaco müsabakasında Denis Zakaria'nın, Liverpool karşısında da Mohamed Salah'ın penaltılarını kurtardı.

6 FUTBOLCU 12 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 23 farklı futbolcuya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda 6 futbolcu ise yapılan 12 müsabakanın hepsinde sahada yer aldı.

Galatasaray'da; Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara 12 maçta da forma giydi.

ARDA ÜNYAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray, oynadığı 12 karşılaşmada sadece 1 kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki futbolcusu Arda Ünyay, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile RAMS Park'ta oynanan müsabakada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

LIVERPOOL'A KARŞI 3 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Liverpool ile bu sezon 3. kez rakip oldu.

Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında İstanbul'da 1-0 kazanırken, son 16 turu ilk karşılaşmasında da yine İstanbul'da rakibini 1-0'lık skorla geçti.

Bu turun rövanşında İngiltere'de ise Liverpool, 4-0 kazandı.