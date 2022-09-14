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    Graham Potter'dan Galatasaray itirafı

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter, Ada basınına Galatasaray hatırlatması yaptı.
    • 14.09.2022 - 15:38
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    Graham Potter'dan Galatasaray itirafı

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından Graham Potter, Salzburg maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı.

    Chelsea'nin başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Potter'a, Devler Ligi tecrübesiyle ilgili sorular soruldu. Potter, "Şampiyonlar Ligi tecrübem yok. Maçları televizyondan izledim. Şampiyonlar Ligi tecrübem taraftarlar sayesinde var" dedi.

    "Galatasaray'a karşı başarılı olduk"

    47 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa maçlarında çok fazla boy gösteremezken, 5 yıl önce kariyerinde önemli bir zafer elde etti. Potter, Galatasaray 'a karşı aldığı galibiyeti İngiliz medyasına hatırlattı. Chelsea'nin yeni menajeri, "Avrupa Ligi'nde Östersunds ile deneyimim oldu. Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim" diye konuştu.

    Graham Potter dan Galatasaray itirafı #1


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