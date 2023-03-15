İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle bahsetti Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan İtalyan devi Inter'de oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınından övgü aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Porto karşı karşıya geldi. İtalya'da Inter'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maçın rövanşı 0-0 eşitlik ile sona erdi. Bu sonucun ardından Inter çeyrek finale yükseldi.

Bu sonucun ardından Inter'in çeyrek finale kalması ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınında yankı uyandırdı.

Corriere dello Sport, en yüksek notu verdi

UEFA'nın müsabaka sonunda "maçın en iyi oyuncusu" ödülüne layık gördüğü Çalhanoğlu'nun performansı Corriere dello Sport gazetesinden de en yüksek notu aldı.

Gazete, Çalhanoğlu'na 7,5 puan vererek Inter takımında en iyi oynayan oyuncu olarak belirledi.

Gazetedeki değerlendirmede, Çalhanoğlu'nun saha içinde tekniğiyle bir referans noktası olduğunu ve takımı iyi idare ettiği yer aldı.

Çalhanoğlu'nun maç içinde savunmada kapatılması ya da çoğalmak gereken yerde bittiğini, Inter'in topu kaptığında ise takımı hızlıca atağa kaldırmasıyla dikkati çektiği belirtildi.

Oyunu hızlı şekilde başlatma kapasitesi olduğu yazıldı

La Gazzetta dello Sport ise maçta yaptığı kritik kurtarışlar sebebiyle Inter kalecisi Onana'ya 8 ile en yüksek puanı verirken, maçın iyileri arasında gösterdiği Çalhanoğlu'na 6,5 puanı layık gördü.

Gazete, milli futbolcunun takımı savunmadayken basit bir görev icra etmediğini, sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu ve oyunu dikey olarak hızlı şekilde başlatma kapasitesini ortaya koyduğunu yazdı.