Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece bir dakikasını izledim

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde mağlup ederek tur biletini almak istiyor.

Fenerbahçe, müsabakadan iki farklı üstünlükle ayrılması halinde tur atlayacak.

Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

"SADECE BİR DAKİKASINI İZLEDİM"

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu, hakem performansını nasıl buldu?" sorusunu Mourinho, şöyle yanıtladı:

Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim, hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için.

"TÜRK BASININI ANLAMIYORUM"

Mourinho, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor.

"TUR YÜZDE 50 - 50"

Jose Mourinho, tur ihtimalleri hakkında şu sözleri sarf etti:

Ben hala turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var.

"TARAFTARIMIZ İSTEYİNCE YAPABİLİYOR"

İlk maçtaki cehennem söylemi hakkında Mourinho, şunları dedi:

İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum.

"ELİNİZDEKİ OYUNCULARA GÖRE OYNARSINIZ"

Mourinho, geçiş oyunu ile ilgili gelen sorulara şu şekilde yanıt verdi:

Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Oyunda sürekli geçişler oluyor. Eğer yarın da buna bakarsanız, ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Geçişler tüm teknik direktör için önemli. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya da sorsanız, aynısını söylerler diye düşünüyorum.

"FEYENOORD İÇİN KOLAY BİR MAÇTI"

"Feyenoord'un ligde maç yapması, kendilerinin maç yapmamasını bir avantaj olarak görüyor mu?" sorusunu Mourinho, şöyle cevapladı:

Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. 3 oyuncunun sakatlığını bilmiyordum ama belirttiğiniz isimlere bakarsak, ben de U18 Takımı'ndan sakat oyuncuları söylerdim. Söylediğiniz isimler, oynamayan isimler. Bizim için avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim için maçımızın ertelenmesi iyi oldu. Bütün odağımızı yarınki maça verdik. Feyenoord için negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum.

"HEDEFİMİZ PLAY-OFF'A KALMAK"

Hedefinin play-off olduğunu söyleyen Mourinho, şu açıklamayı yaptı:

Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Hedefimiz geçen sene ile aynı, öncelikle eleme turunu geçmek ve sonrasına bakmak. Önceliğimiz yarınki maç.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında Mourinho, şunları dedi: