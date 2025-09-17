Kenan 'Yıldız' gibi parladı: Juventus-Dortmund yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus, sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele 4-4 sona erdi.

Juventus ile Borussia Dortmund arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

KENAN'DAN GOL VE ASİST

Borussia Dortmund, 52. dakikada Karim Adeyemi ile Juventus deplasmanında 1-0 öne geçti. Adeyemi'nin bu golüne cevap veren isim milli futbolcu Kenan Yıldız oldu. Milli futbolcu, 63. dakikada ağları havalandırdı.

Borussia Dortmund, 65. dakikada bu kez Felix Nmecha ile 2-1 öne geçti. Juventus, bu gole ise 67'de Dusan Vlahovic ile cevap verdi ve durum 2-2 oldu. Vlahovic'in golünde asisti yapan isim Kenan Yıldız oldu.

DORTMUND 2-4'Ü BULDU

Borussia Dortmund, Yan Cuto'nun 74 ve 86. dakikada Ramy Bensebaini'nin penaltıdan attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

JUVENTUS'TAN GERİ DÖNÜŞ

Juventus'ta 90+4'te sahneye çıkan Dusan Vlahovic, maçın skorunu 4-3'e getirdi. İtalyan ekibi, Lloyd Kelly'nin 90+6. dakikada attığı golle maçtan 4-4 ile ayrıldı.

Hafta sonundaki Inter derbisinde 1 gol ve 1 asist yapan Kenan Yıldız, Dortmund karşısında da aynı skor katkısına imza attı.

Juventus'ta performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, 87 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Devler Ligi'ne 1'er puanla başladı.

Juventus, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

