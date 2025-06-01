Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ni kızı için kazandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 5-0 yenen Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), şampiyon oldu.

6 yıl önce kızı Xana’yı kaybederek büyük bir acı yaşayan Luis Enrique, Paris Saint-Germain ile tarih yazarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

KIZIYLA KUTLAMIŞTI

2015 yılında Barcelona'nın kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun mimarı olan Luis Enrique kupa zaferini kızı Xana ile kutlamıştı.

KIZININ ANISINA KALDIRDI

10 yıl sonra tekrar şampiyonluğa ulaşan Enrique’nin yanında bu kez kızı Xana olmasa da bu kez kupayı kızının anısına kaldırdı.

KOREOGRAFİ YAPILDI

Maçı 5-0 kazanan PSG'de tribünler Luis Enrique'yi ve kızı Xana'yı unutmadı ve onun için bir koreografi hazırladılar.

Koreografi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken Enrique’nin gözlerinin dolduğu görüldü.

"FİZİKSEL OLARAK OLMAYACAK AMA RUHEN YANIMDA"

Luis Enrique, kemik kanseri nedeniyle 9 yaşında hayatını kaybeden kızı Xana hakkında yaptığı son konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kendimi şanslı ya da şanssız olarak göreceksem, şanslı görürüm. Ben çok şanslıyım. Kızım Xana 9 harika yıl boyunca bizimle birlikteydi.

"HALA KUTLAMA YAPTIĞINDAN EMİNİM"

Kızı için, şu ifadeleri kullandı:

Xana’nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin’deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim.