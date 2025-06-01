Luis Enrique: Takımım harikaydı

AA & Ensonhaber

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i tarihi bir skorla 5-0 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, PSG'nin kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

"TAKIMIM HARİKAYDI"

Enrique, şu ifadeleri kullandı:

Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi.

"KUPALARI KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Finalde 2 gol atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Fransız futbolcu Desire Doue ise şunları dedi: