Luis Enrique: Takımım harikaydı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i tarihi bir skorla 5-0 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, PSG'nin kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.
"TAKIMIM HARİKAYDI"
Enrique, şu ifadeleri kullandı:
Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi.
"KUPALARI KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Finalde 2 gol atan ve maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Fransız futbolcu Desire Doue ise şunları dedi:
Çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Harika bir teknik direktörümüz var. Kupaları kazanmaya devam edeceğiz.
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