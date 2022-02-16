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Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'a 5 gol

Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'a 5 gol

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.