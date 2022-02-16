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    Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'a 5 gol

    Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'a 5 gol

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.
    • AA
    • 16.02.2022 - 02:41
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 02:42
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçları başladı.

    İngiltere temsilcisi Manchester City, Jose Alvalade Stadı'nda konuk olduğu Sporting Lizbon'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.

    MAHREZ, SILVA, FODEN VE STERLING

    İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Riyad Mahrez, 17. ve 44. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

    Manchester City den Şampiyonlar Ligi nde Lizbon a 5 gol #1

    CITY BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

    Manchester City, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, deplasmanda ilk yarıyı 4 gol farkla önde kapatan ilk takım oldu.

    Manchester City den Şampiyonlar Ligi nde Lizbon a 5 gol #2

    Manchester City den Şampiyonlar Ligi nde Lizbon a 5 gol #3

    Manchester City den Şampiyonlar Ligi nde Lizbon a 5 gol #4


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