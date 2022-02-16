- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'a 5 gol
Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'a 5 gol
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.
- AA
- 16.02.2022 - 02:41
- Güncelleme : 16.02.2022 - 02:42
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçları başladı.
İngiltere temsilcisi Manchester City, Jose Alvalade Stadı'nda konuk olduğu Sporting Lizbon'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.
MAHREZ, SILVA, FODEN VE STERLING
İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Riyad Mahrez, 17. ve 44. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
CITY BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Manchester City, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, deplasmanda ilk yarıyı 4 gol farkla önde kapatan ilk takım oldu.