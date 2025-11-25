Okan Buruk: Kırmızı kart vardı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kalırken, Belçika ekibi puanını 6’ya yükseltti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HAKEM KARARLARI

"Hakem kararları için ne diyeceksiniz?" sorusuna Buruk, şu yanıtı verdi:

Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Ok mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmak zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı.

"KIRMIZI KART VAR"

Hakemi eleştiren Buruk, şunları dedi:

Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var! Bunu gördük açıkçası.. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum.

JAKOBS'UN DURUMU

Ismael Jakobs'un durumu hakkında Buruk, şu sözleri sarf etti:

Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor.

EREN ELMALI

Bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile ilgili olarak Buruk, şu açıklamayı yaptı: