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PSG - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 20:29
Messi ve Neymar'ın kadrosunda bulunduğu PSG, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.
Yaptığı transfer hamleleri ile adından sıkça söz ettiren Paris temsilcisi, Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
Messi ve Neymar'ın kadroda yer almasından dolayı favori PSG olurken, Leipzig ise gücünü ve kazanma istediğini sahada göstermeye hazırlanıyor.
Bu iki takımın mücadelesi futbolseverleri heyecanlandırırken, maçın zaman ve saat bilgisi araştırılıyor.
Futbolseverler, "PSG - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, PSG - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
PSG - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü yani bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Bu heyecan dolu karşılaşma Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.
PSG - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
PSG - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek.