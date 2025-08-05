Robin van Persie: İçimden bir ses, Fenerbahçe ile eşleşmemizi istiyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Hollanda temsilcisi Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ve bu sınavı heyecanla beklediklerini söyledi.

İÇİMDEN BİR SES FENERBAHÇE'YLE EŞLEŞMEMİZİ İSTİYORDU

Maçın oynanacağı De Kuip Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Persie, eşleşmeyi değerlendirdi:

İlk eşleşmeler açıklandığında içimden bir ses Fenerbahçe’yle eşleşmemizi istiyordu. Zor bir rakip olduklarını biliyordum ama bu zorlukla yüzleşmeyi dört gözle bekliyoruz. Karşımızda çok kaliteli oyunculara sahip, deneyimli bir takım ve teknik direktör olacak. Ancak biz de en iyimizi sahaya koymaya kararlıyız.

Fenerbahçe'nin oyun yapısını tahmin edebildiklerini belirten Van Persie, şunları söyledi:

Onların nasıl oynayabileceğine dair fikirlerimiz var. Deneyimli isimlere sahipler. Biz daha genç bir kadroyuz ama bu bir avantaj ya da dezavantaj değil. Bu, futbol kültürleri arasındaki bir fark. Türkiye ile Hollanda arasında oyun anlayışları açısından farklılıklar olabilir ama sahada iki büyük kulüp mücadele edecek.

"EN GÜZEL ANIM, GALATASARAY'A ATTIĞIM GOLLER"

Basın toplantısında, Fenerbahçe formasını giydiği döneme dair bir anısı da sorulan Van Persie, “Kadıköy’de Galatasaray’a karşı iki gol atmıştım. O maç, Fenerbahçe kariyerimdeki en özel anlardan biriydi” cevabını verdi.

YENİ TRANSFERLER, YENİ UMUTLAR

Sheffield United’dan transfer edilen Anel Ahmedhodzic hakkında da konuşan Van Persie, oyuncunun lider özelliklere sahip olduğunu vurguladı:

Son dönemde kendisini çok yakından takip ettim. Hem yönetim hem teknik heyet olarak çok olumlu izlenimler edindik. Oynayıp oynamayacağına, onunla yapacağım görüşmeden sonra karar vereceğim.

Sakatlığı bulunan Jakub Moder’in de forma giyme ihtimali olduğunu belirten Van Persie, kararın maç günü verileceğini söyledi.

"MOURINHO'YA KARŞI ÇEŞİTLİ ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ"

Jose Mourinho’nun takımlarının belirgin bir oyun kimliği olduğunu belirten Van Persie, “Onun sistemine karşı farklı hücum planları geliştirmemiz gerekiyor. Yarın bunu deneyeceğiz” dedi.

"TÜRKİYE LİGİ FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ"

Türkiye’de forma giydiği döneme dair değerlendirmelerde de bulunan Van Persie, Türk futbolunun fiziksel yapısına dikkat çekti:

Fenerbahçe’ye transfer olduğumda Türkiye Ligi’nin bu kadar yüksek tempolu olduğunu tahmin etmiyordum. Oyuncular fiziksel olarak çok hazır ve sahada her şeylerini veriyorlar. Bu farklı bir futbol anlayışı. Hollanda ile Türkiye’yi kıyaslamak doğru olmaz ama yarın çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz.

WELLENREUTHER: "RAKİP KİM OLURSA OLSUN KAZANMAYA ODAKLIYIZ"

Basın toplantısında teknik direktör Robin van Persie ile birlikte yer alan kaleci Timon Wellenreuther ise Fenerbahçe’ye karşı oynamaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde elde ettikleri tecrübelerin kendilerine güç kattığını belirten Wellenreuther, “Geçen yıl muhteşem maçlar oynadık. Bu da yarınki karşılaşma öncesinde bize ekstra enerji veriyor. Bu turnuva, kariyerimdeki en değerli deneyimdi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin başında Jose Mourinho’nun olmasıyla ilgili de konuşan Wellenreuther, “Teknik direktörün kim olduğu bizim için fark etmiyor, biz sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Mourinho çok iyi bir teknik adam ama biz de kendi planımızla sahaya çıkacağız” dedi.

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Wellenreuther, “İki yıl önce de onlara karşı oynamıştım. Büyük isimler var ama bizim için önemli olan, sahaya nasıl çıkacağımız. Her teknik adamın farklı bir sistemi vardır. Mourinho’nun da mutlaka bir planı olacak ama bizim de var” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.