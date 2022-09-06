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    Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

    Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Devler Ligi'nin finali ise İstanbul'da oynanacak.
    • 06.09.2022 - 11:49
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    Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak.

    Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

    6 Eylül Salı:

    19.45 Dinamo Zagreb-Chelsea

    19.45 Borussia Dortmund-Kopenhag

    22.00 Salzburg-Milan

    22.00 Celtic-Real Madrid

    22.00 Leipzig-Shakhtar Donetsk

    22.00 Sevilla-Manchester City

    22.00 Paris Saint-Germain-Juventus

    22.00 Benfica-Maccabi Haifa

    7 Eylül Çarşamba:

    19.45 Ajax -Rangers

    19.45 Eintracht Frankfurt-Sporting

    22.00 Napoli-Liverpool

    22.00 Atletico Madrid-Porto

    22.00 Club Brugge-Bayer Leverkusen

    22.00 Barcelona -Viktoria Plzen

    22.00 Inter -Bayern Münih

    22.00 Tottenham-Marsilya

    Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor #1


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