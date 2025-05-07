Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona’yı saf dışı bırakan Inter finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Inter, Barcelona'yı ağırladı.
İlk karşılaşmada olduğu gibi normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenen Inter, adını finale yazdırdı.
HAKAN GOLÜNÜ ATTI
Inter'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lautaro Martinez, 45+1. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 90+3. dakikada Francesco Acerbi ile 99. dakikada Davide Frattesi attı.
Barcelona'nın sayılarını 54. dakikada Eric Garcia, 60. dakikada Dani Olmo ile 87. dakikada Raphinha kaydetti.
Inter'de maça ilk 11'de başlayan ve takımının ikinci golünü atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada oyundan çıktı.
Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek.
INTER RAKİBİNİ BEKLİYOR
Inter, finalde Paris St Germain-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Paris St Germain, ilk maçta Arsenal'i 1-0 mağlup etmişti.
Tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.
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