Simone Inzaghi: Hayal kırıklığına uğradık

AA & Ensonhaber

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’i 5-0 mağlup eden Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Maçın ardından Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Final maçından mağlup ayrılan Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi, şu değerlendirmede bulundu:

PSG maçı kazanmayı hak etti. Hayal kırıklığına uğradık. Bu akşamki maçta iyi oynamadık. PSG bize çok baskı uyguladı. Takım oyuncularımın bugüne kadar başardıklarından dolayı gurur duyuyorum.

"MAĞLUP OLMAYI HAK ETTİK"

Inzaghi, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşamki mağlubiyet bizi çok üzdü. İstanbul'daki final mağlubiyetimiz de bizi çok üzmüştü. Bu finalde mağlup olmayı hak ettik.

"ŞU AN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Son 3 yılda 2 finalde mücadele eden ve her iki finali de kaybeden Inter'de maça gelen taraftarlarını üzdüklerini söyleyen Inzaghi, şu şekilde konuştu: