UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belirlendi

UEFA Şampiyonlar son 16 turu rövanş maçlarının ardından, Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları 4 karşılaşma ile sona erdi.

Galatasaray, sahasında 1-0 yendiği İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmandaki rövanş maçında 4-0 yenilerek turnuvaya veda ederken Liverpool, çeyrek finale adını yazdırdı.

GECENİN SONUÇLARI

Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 6-1 yendiği İtalyan takımı Atalanta'yı evinde de 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

PSG (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Barcelıona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

