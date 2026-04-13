UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belirleniyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
MAÇ PROGRAMI
Yarın:
22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)
22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)
15 Nisan Çarşamba:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)
