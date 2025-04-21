Şampiyonluk yarışı kızıştı: Fenerbahçe evinde takıldı, Galatasaray avantajı kaptı

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Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı dorukta..

Ligin 32. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Kayserispor karşısında sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN KRİTİK PUAN KAYBI

Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 72’ye yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Galatasaray ise 77 puanla zirvedeki yerini korurken, sezonun bitimine yalnızca 6 maç kala sarı-kırmızılılar şampiyonluk için önemli bir avantaj elde etti.

HER HAFTA ADETA BİR FİNAL

İki takımın da kalan fikstürleri zorlu rakiplerle dolu.

Galatasaray; Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ise Gaziantep, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve Konyaspor karşısında sahaya çıkacak.

Şampiyonluk yarışının nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, gözler artık her haftaya adeta final gözüyle bakıyor.