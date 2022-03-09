Andy Murray'den Ukrayna'ya maddi destek

Andy Murray yılın geri kalanında kazanacağı para ödülünü Rusya ve Ukrayna savaşından etkilenen çocuklara yardım etmek için bağışlayacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından şimdiye kadar iki milyondan fazla insanın ülkeyi terk ettiği biliniyor.

Tenisin eski dünya bir numarası, İngiltere büyükelçisi olarak UNICEF ile birlikte çalışıyor. Andy Murray, "Ukrayna'da artan çatışmalar nedeniyle 7,5 milyondan fazla çocuk risk altında." ifadelerinde bulundu.

BAĞIŞ SÖZÜ VERDİ

BBC'nin haberine göre, Andy Murray yılın geri kalanında turnuvalardan elde edeceği para ödüllerini Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden etkilenen çocuklara yardım etmek için bağışlama sözü verdi.

Üç kez Grand Slam kazanan ve UNICEF'in İngiltere büyükelçisi olan Murray, "Hayati önemde olan eğitim devam ediyor. UNICEF, yerinden edilmiş çocukların eğitim ve öğrenime erişimini sağlamak için hasarlı okulların tamiratı ile ekipman desteğinde bulunmak için çalışıyor." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde, tenis federasyonları Ukrayna'daki insani yardım çabalarına destek olmak için Ukrayna Tenis Federasyonu'na 700 bin dolar bağışta bulunacağı duyurmuştu.